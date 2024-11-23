女星曾莞婷近期積極推出戲劇作品，在影集《影后》飾演美魔女潘茵茵，接著又將在新戲《祕書俱樂部》飾演美麗祕書，還和修杰楷談辦公室戀情。曾莞婷事業成績亮眼，不過她私下相當親民，日前還曬出美照，提醒天氣變冷，要加件衣服。不過卻有網友留言「以為是陳美鳳」，對此，曾莞婷也大方回應。

曾莞婷日前在臉書曬出美照，頂著甜美2股辮、身穿灰色高領上衣搭配輛藍色西裝外套入鏡，展現甜美又知性的一面，她親切發文：「活力的早晨來自於活力的早餐 大家早安～天氣變冷加件衣服囉」。結果底下卻有網友留言：「完蛋了！我怎麼猛一看，以為是陳美鳳...下次打燈，要打亮一點兒」。對此，曾莞婷則幽默回應：「你是不是也戴著太陽眼鏡說很暗」，逗得網友按讚和笑臉貼圖。

曾莞婷回應全文。（圖／曾莞婷臉書）

曾莞婷美照吸引《影后》同劇演員楊貴媚留言誇：「水水水」，多數網友也把焦點放在曾莞婷在《影后》的表現，大讚她演技太厲害「看完影后覺得你真的演得非常棒」、「追完影后後最喜歡茵茵！值得拿一座獎！」、「看了影后認識妳，很喜歡茵茵姊這個角色」。

雖然曾莞婷以「潘茵茵」一角受到觀眾肯定，但她一度拍戲拍到無法抽離角色，曾莞婷感嘆，雖然劇情歡樂，但自己和角色一樣被要求不能變胖、變醜，不斷被做選擇，「真實到不知道是在演戲，還是在演自己的真實人生。」講到激動處，曾莞婷直接淚灑記者會，一度哭到說不出話。