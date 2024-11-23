台中中山醫學大學積極推動跨領域創新教育，成果豐碩。今年在第29屆大專校院資訊應用服務創新競賽中，醫學系及牙醫系學生聯隊以智慧健康應用程式「E你的癢」奪得資訊應用組七冠軍，並在聯新國際智慧健康照護組獲得第2名，擊敗多支技職體系隊伍，成為非資訊專業學生挑戰科技創新賽事的成功範例。

由數位發展部、教育部與中華民國資訊管理學會共同主辦的第29屆大專校院資訊應用服務創新競賽中，中山醫大醫學系和牙醫系學生聯隊，以「E你的癢」異位性皮膚炎照護App，奪得資訊應用組七的冠軍。

中山醫大學生於2024年GiCS尋找資安女婕思「創意發想賽」榮獲第二名。（校方提供／李京昇台中傳真）

中山醫大學生結合永續與時事議題，運用區塊鏈技術解決明星簽售會中商品浪費問題。（校方提供／李京昇台中傳真）

該項目結合人工智慧與機器學習，專為異位性皮膚炎患者設計，能記錄病情、分析致病因子並預測病情走向，還設有遊戲化功能，提高兒童患者的使用黏著度。

學生表示，設計靈感來自團隊成員的個人疾病經歷，目標是改善疾病管理的困難。該應用程式目前已與異位性皮膚炎病友協會及相關廠商合作，期待未來能幫助更多患者。

擔任指導老師的醫學系教授蕭玉屏表示，學生們雖非資訊背景，但在醫療專業知識與跨領域資源整合的助力下，成功完成此項創新作品。她指出，過程中學生不僅學習AI技術，還從美術設計、聊天機器人開發等多方面獲得專業指導，展現出非凡的學習能力與團隊合作精神。

此項競賽中，醫資系與職安系合作開發的「絕杵逢生-杵門的世界」亦獲得佳作，彰顯資訊科技與醫療應用的結合創意。而在2024全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽中，該校學生也在智慧聯網與金融科技、數位永續科技等兩大領域獲得3個佳作及一項跨域整合特別獎。

醫資系學生團隊結合永續與時事議題，開發「AsOrbit平台」，運用區塊鏈技術解決明星簽售會中商品浪費問題，成功結合技術與ESG理念，獲數位永續科技組佳作。參賽學生表示，學校課程中結合資安與程式設計實作，幫助團隊掌握技術並將ESG（環境、社會與治理）理念融入產品開發。

創新跨域中心主任許文馨指出，學生屢獲佳績充分證明跨領域教育的成效。她提到，醫資系「Powerpuff Girls」團隊也在國科會與教育部舉辦的GiCS尋找資安女婕思創意賽中奪得第二名，更獲副總統蕭美琴接見，顯示中山醫大在推動創新教育上的卓越成果。未來，中山醫大將持續以AI技術為核心，結合醫療與永續發展，鼓勵學生參與創意競賽，培養他們的問題解決能力與創新思維，提升未來職場競爭力。