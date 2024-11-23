賴清德總統將於30日展開上任後首度出訪友邦行程，將前往南太三友邦，也傳出將過境夏威夷。國民黨立委李彥秀認為賴上任後半年才出訪，反而讓這次出訪雷聲大雨點小。此外，這次過境不進入美國本土也顯示美國無意過度刺激中國大陸。

李彥秀對比，相較於前總統陳水扁、馬英九、蔡英文，都在就任3個月內出訪友邦，賴清德就任滿半年才首度出訪，檯面下的努力恐怕不是外界可以想像，不過也代表賴清德「真的想太多」，反而讓各界引頸期盼的首次出訪雷聲大雨點小。

李彥秀也指出，台灣外交處境困難，國安人事日前就表示「不會有特別的意外」的訊息，而賴清德國慶演說當天，美方也刻意放出「台灣已先簡報國慶演說內容」的消息，顯然，賴清德此次過境，不進入美國「本土」，不僅是台美間的默契，更代表美國現階段在美中台三邊關係上的立場，並無意過度刺激中國大陸。

李彥秀回顧，蔡英文2016年當選後，中共就在當年3月與甘比亞建交，同年12月「英川通話」後，中共又挖走我國友邦聖多美普林西比，賴清德當選後，中國大陸在兩岸外交戰上的表現相對克制，賴清德總統在文告上也重回「中華民國」基調，過往中共在總統就職週年、總統出訪必挖牆角的作法，是否會有所改變？兩岸在外交上是否會有一定的默契？都值得後續觀察。

李彥秀表示，外交是蔡英文的強項，在國際上蔡英文也擁有不錯的聲譽，卸任半年內陸續出訪歐洲與北美，將卸任總統外交發揮得淋漓盡致，不僅為賴清德拓展非邦交國的外交空間，同時也給賴清德帶來相當的壓力，賴蔡兩位前後總統在外交上是合作無間？還是相互較勁？值得觀察。