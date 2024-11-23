教育部「自主學習節」將於27日起登場至12月3日，開放家長入班陪小孩共同上課。新北市教育局辦理近50場次，其中27所數位學習典範學校，共開設29場次公開授課，透過典範學校的數位學習成效與AI創新教學模式，讓教師教學備課更便利、學生學習更智慧。其中永定國小校長吳彥德更親自授課，展現學校推動自主學習的決心與堅持。

教育局表示，自主學習節公開授課目的在促進學校間的交流，鼓勵教師突破舒適圈跨校參與學習，激盪出多元火花。新北市全力推動數位學習，積極落實數位轉型教學，今年投稿教育部辦理的「數位學習績優學校及績優人員」，連續2年總獲獎數全國第一。

教育局每年辦理超過千場的數位教學研習、首創智慧學習輔導小組攜手四大數位學習平臺，包含學習吧、因材網、Pagamo及均一培育上千位種子教師，在完善的系統化的師資培訓下，給予學校最全面的支援。

活動首站由中港國小老師林加振帶來以「生涯規畫」為主題相關的雙語課程，內容結合AI互動式課程設計平台Curipod進行導學、自學，並融入Padlet, Sandbox, Seesaw等工具進行共學、互學，希望藉此提高學生課堂參與度和學習效果，同時讓現場觀課的參與者能體驗到科技在學習中的豐富應用。

值得一提的是，今年獲選為「新北智慧學習典範學校」的永定國小，由校長吳彥德親自公開授課，展現學校推動自主學習的決心與堅持。吳彥德表示，透過公開授課的方式，不僅可以取他山之石校際交流分享經驗，也能激發各校持續改進數位教學方法的動力。希望透過科技工具和AI輔助，能讓每位學生找到適合自己的學習節奏，實現真正自主學習的目標。

教育局表示，教師的自主增能可以提升孩子們的自主學習能力，課堂教學正是教學實踐的最佳場域，本次自主學習節透過校際間互相觀摩交流，帶動基層教師的專業發展，透過公開觀課，教師能汲取數位教學的成功經驗，進一步將創新方法和科技融入自己的課堂。期待每次的自主學習節除了展現新北市在智慧教育的成果，更能向社會大眾體現出「智慧學習」的核心價值，使學習不再受限於傳統教室，讓每位學生都能以適合的方式和步調自主成長。