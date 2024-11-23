63歲黃姓男子日前接獲高雄市前金戶政所「員工」來電，指他的帳戶涉及詐騙洗錢，要他將所有帳戶合計436萬現金，全部交給專人「監管」，黃男越想越可疑，前往文山二分局求助，最後確認是詐騙，對警方協助十分感謝。

黃男日前焦急前往文山二萬盛派出所，他向警員陳盈碩、鍾承余表示，接獲戶政所人員來電，稱他的帳戶涉犯刑事案件，後來電話又轉給「檢察官」，要求他保密不能讓任何人知道，接著詢問他所有的帳戶及裡面現金，並以「偵查不公開」，再三警告不能透露。

「檢察官」獲知黃4戶頭共有436萬後，竟要求他解約定存，並要變更提款卡密碼，全部交給專人監管，黃男越聽越可疑，最後決定找附近警局求助。

警方聽後立刻告知這是詐騙手法，並出示相關資料，解釋這是詐團的sop，強調檢警不可能要求監管任何帳戶及現金，黃經反覆確認後，這才相信差點被騙，對警方熱心解說相當感謝，直說自己逃過一劫，保住老本。