不要臉天下無敵？一名網友近日控訴遭到親情勒索，他表示妹妹和妹婿失業，因此跑到他買的房子借住，未料2人竟反客為主，霸佔車庫還嗆聲「先停先贏」，而媽媽對此卻視而不見，還說「要趕妹妹就先趕她！」離譜行徑令人傻眼，許多人勸原PO報警提告。

一名網友昨（21）日深夜在「匿名公社」發文表示，自己在單親家庭中長大，媽媽獨自扶養他與妹妹長大，從小都是在外租屋，長大賺錢後買了一間屬於自己的房子，並把媽媽接過來照顧，而妹妹及妹婿由於失業，因此跑去借住，沒想到這竟是他惡夢的開始。

原PO指出，某天加班回到家，發覺自己的車庫竟被妹婿佔走，要求對方移車，妹婿卻囂張回應「先停先贏，去路邊找車位。」他氣憤表示，妹妹及妹婿仗著母親的疼愛，直接把他「壓落底」，事後他吞不下這口氣要夫妻倆搬離房子，未料媽媽竟出面阻擋，還說「要趕妹妹就先趕她！」讓他不知道如何是好。

文章引發討論，不少網友提出建議，「小事，都趕出去囉」、「請媽媽一起打包」，但也有許多人希望原PO報警提告，「房子是你買的，有權不給他們住，心要狠一點，不要再被親情勒索」、「趕出去就好啦，侵入住宅」、「死不要臉就報警，私闖民宅、強制一起告」。