勇士前鋒威金斯最近火力相當驚人！靠著威金斯轟下全場最高30分，史蒂芬柯瑞也有19分、7助攻與7籃板，卓雷蒙格林更在關鍵時刻將功贖罪罰進致勝分，勇士最後以112比108險勝地主鵜鶘，除拿下NBA盃3連勝，目前也以12勝3敗戰績穩居西區龍頭地位。

開賽兩隊就用三分火力互轟，尤其是威金斯最猛，首節5投5中，含三分球投3中3，包辦13分，不過打完上半場，鵜鶘仍靠羅賓生厄爾的補籃，取得63比62領先，鵜鶘半場以莫菲15分最高，威金斯則拿19分，柯瑞也有12分、5助攻與3籃板。

勇士下半場持續保持領先優勢，不過鵜鶘仍然努力追趕，打到比賽還剩1分27秒，莫菲兩罰中1，鵜鶘追成100比106，甚至靠著羅賓生厄爾最後20秒上籃，雙方只差3分，希爾德雖替勇士罰進兩分，莫菲卻在最後14秒投進三分球，卓雷蒙格林此時傳球被抄走，所幸莫菲三分出手沒進，加上卓雷蒙格林最後1.5秒兩罰中1，還搶到進攻籃板將功贖罪，勇士驚險取勝。