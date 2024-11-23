彰化縣二林鎮香田國民小學17位四年級學生，在主任蔡秋雄與21位學校師長與志工老師帶領下，挑戰苗栗縣三員縱走北段，單日由北而南依序走完員屯山、員屯山南峰、雙峰山北峰、雙峰山、雙峰山西峰等5座山，6.7公里的路程，沿途認識戶外植物與稜線地形，不只挑戰小朋友體能，也增長戶外知識，山野教育豐富孩子的學習視野。

蔡秋雄等人帶領17位學童，依序認識小花蔓澤蘭、九節木、月桃葉、燈稱花、也認識兩個山谷之間的稜線地形，雖然海拔高度不算高，但稜線地形起起伏伏，爬上爬下，考驗小朋友專注度與體能，6.7公里的路程下來，小朋友都覺得挑戰十足，也學習保持對山的謙卑與尊敬，還有溫柔關懷身邊一起爬山的同學。

同學們說，苗栗縣有山城之稱，原因就是這個縣市有很多山，今天挑戰的三員縱走是座很有挑戰性的山，過程中還學習到小花蔓澤蘭有「綠癌」之稱，因為它會讓植物無法接觸到陽光而死掉，對生態產生危害；大家也在登山過程互相扶持，一起完成這次任務的挑戰。

香田國小校長鄭培華表示，山也是1所學校，安排帶領小朋友走向山野，學習山的謙卑與壯闊的胸襟，認識戶外植物與稜線地形，也教導小朋友，學習關懷身邊一起爬山的隊友，感謝秋雄主任、台中南湖社大志工老師、以及秀傳錫卿基金會醫療志工陪伴，讓山野教育順利進行，也豐富孩子多元的學習視野。