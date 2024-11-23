68歲的周日成，一向熱心公益，捐血次數高達693次，某日心肌梗塞死亡後，遺愛人間，將眼角膜捐出。在他過世的那一天，住家巷口開了很美的櫻花，女兒看著櫻花，想到爸爸再也看不到了，深感難過，但轉念一想，如今爸爸的眼角膜在陌生人身上，對方可以代替爸爸，欣賞更多美好的風景。

北榮移植外科主治醫師陳正彥說，約在10年前，台灣一年器官、組織捐贈的人數介於100～200之間，今年截至11月22日，則有305人。單看腎臟，就有8855人在等待，207人已移植，整體來說，仍然「供不應求」。

器捐的來源分為腦死、心臟死亡及活體捐贈。陳正彥表示，若屬於生命徵象不穩定的腦死個案，移植過程會非常匆忙，判定腦死後，12～24小時內就要進入手術室，此時就要緊急通知受贈者，請對方2小時內趕到醫院準備，若無法，則等待下一位遞補。

至於無心跳的器捐，通常都是生命末期的病患，例如因心臟衰竭使用葉克膜者。陳正彥說，這類病患的器捐，則前置時間較為充裕，可安排好手術時間。一切準備就緒後，醫師才會把葉克膜關掉或撤管。等待病患心跳停止，才能進行摘除，由於器官沒有了血流，此時就會非常倉促。若是器官已不能用，則可進行組織（如：眼角膜）的捐贈，不受血流影響，周日成就是其一。

周日成與妻子育有一子一女，家庭幸福、退休生活豐富。一向樂於助人的他，早在1989年，國人對器捐認識有限的年代，就簽署器捐同意書。他生活非常健康，也定期捐血，至今累計689次捐血紀錄，曾獲頒感謝狀。

某日，周日成因心肌梗塞，在家中昏倒離世，家屬全力支持他的器捐心願，全程陪伴他完成眼角膜的捐贈。女兒周筱涵23日帶著爸爸的骨灰一起出席北榮器捐感恩會，回想爸爸過世那天，住家巷口開了很美的櫻花，她看著櫻花，難過爸爸再也看不到，但轉念一想，如今爸爸的眼角膜在他人身上，對方可以代替爸爸看到更多美好的風景。

周筱涵曾思考，爸爸的死後世界，會不會因為沒有眼角膜而看不見？但她好幾次夢見爸爸，夢裡的爸爸眼睛明亮，開車帶她去玩，也許爸爸此時非常快樂，因為他做了很有意義的事。她感謝北榮團隊幫助爸爸完成心願，她也以爸爸為榮。如今包括媽媽和她，都已成為器官捐贈者，未來也有機會造福社會上有需要的人。