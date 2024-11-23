近一周芝加哥穀物市況，上周五(11/15) 周五穀物全面反彈收揚，其中大豆和玉米期貨反彈1.2%，由於中國財政部宣布自12月起減少大宗商品出口退稅，小麥也止跌回升，因美元觸及一年高價，進一步打壓小麥期價觸及數月低點，引發逢低買盤，周一(11/18) 穀物期貨全收揚，因白宮取消了先前阻止烏克蘭使用美國飛彈深入俄羅斯境內的限制，引發了對黑海糧倉地區戰爭升級的擔憂，周二(11/19)穀物全收黑，因巴西大豆作物前景改善，截至周四(11/21)穀物期貨全收黑，由於巴西和中國達成重大農業貿易協議，且南美洲的天氣仍然有利於這兩種作物，但對黑海糧倉地區戰爭升級的擔憂限制了跌幅。

美國農民擔心當選總統特朗普的全面關稅計畫將限制大豆出口將會，但是高關稅可能促使美國企業在國內建造更多壓榨廠。如果特朗普上臺後推出全面進口關稅計畫，可能會關上美國進口植物油的大門。但是可再生能源分析師表示，這反過來可能會促使美國壓榨行業恢復建設新工廠和擴大產能的計畫。

影響價格波動品項有: (20241115~20241121)

11/18近月豆粉，報290.3美元，連2日上揚。

11/18近月玉米，報429.25美分，連2日反彈2.45%。

11/20近月小麥，報552.50美分，連4日反彈4.20%。

11/21近月大豆，報977.75美分，連3日下跌3.17%。

11/21近月豆油，報42.18美分，連3跌。

(倪淑茹編輯)(商品行情網)