勞動部長何佩珊因霸凌案延燒去職，行政院宣布由民進黨立委洪申翰接任，民進黨政策會執行長王義川遞補不分區。國民黨立委王鴻薇痛批這起人事案提油救火，針對王義川，她則說，若真的要除假打怪，王義川應像「周處除三害」一樣，立刻請辭，不要遞補。

王鴻薇直言這次人事案跌破一堆人眼鏡，洪申翰根本沒有任何勞工專業，也更沒有任何行政經驗，這樣人事任命，跟交長陳世凱完全一樣，不過就是奉天承運，聽清德宗的話。

王鴻薇批評，這再次顯示賴清德用人唯親，用人唯賴，此外洪申翰本身更大的爭議是過去就曾說聽過這起霸凌事件的鬼故事，若早就知道，為何不抓鬼？為何沒有任何動作？立委也是有些權限，難道一定要當勞動部長才處理？這次人事任命不過就是危機處理，但卻是提油救火。

而王義川將順利進入立法院，民進黨發言人吳崢更指王義川可以到立法院「除假打怪」。王鴻薇譏諷，真的笑死人，王義川自己別名「王膝知」，他說政府可以用手機監控人民，到底怎麼回事？是真的有做監控老大哥的行為，還是王義川自己信口開河？另外王義川說大陸高鐵沒有靠背，簡直胡說八道，他更從來沒對外道歉過。

王鴻薇表示，所謂假、所謂怪就是王義川，若真的要除假打怪，他應該如同周處除三害一樣，立刻請辭，不要遞補立委。