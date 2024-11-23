中華大學已決定退場，並將於114學年度停招，也將把校地、校舍與資產無償捐給清華大學，成立半導體學院。教育部長鄭英耀於今日表示，中華大學勇於面對大環境改變而做下決定，屆時只要所提計畫能確保師生權益，教育部一定會全力協助。

鄭英耀在今日上午出席教育學術團體聯合年會，他於會前接受媒體聯訪時提到，中華大學是基於整體產業結構、人才培育及社會少子化人口結構變遷下做的決定，學校面對挑戰，勇於改變，且校務基金還有7億元，不是因為經營不善而退場。

論及中華大學擬在退場後，規畫將學校資產捐給清華大學，以建設半導體學院，鄭英耀說，如此能讓國立大學資金、校務發展能具有更好的品質，而清大校長高為元也坦言，願意協助培育更多產業人才，而站在教育部的立場，只要學校以保障師生權益，教育部一定支持與肯定，也會全力協助兩校合併與資產轉移。

而就中華大學最快將在114學年、明年8月停招，併校作業是否來得及？鄭英耀指出，目前尚未收到學校停招公文，不過先前已有台科大和華夏科大的合併模式，教育部收到來文，一定會依照程序辦理，盡量協助。