勞動部勞發署北分署長謝宜容霸凌案持續向上延燒！民進黨立委林淑芬指稱謝宜容能夠如此囂張跋扈，就是有前勞動部長許銘春等人撐腰。對此，許昨日深夜發聲明反擊，更稱不該拿逝去的生命當政治操作的工具。對此，林淑芬今日再回批，這不是政治鬥爭而是上行下效，要把敗壞的事情導正回來，還給公務員好的工作環境。

林淑芬更加碼爆料，許銘春喜歡喝酒唱歌還用公帑開個人演唱會，這些新聞都報導過，而且還不只如此，辦公室主任鄭素玲還要求台下的公務員要幫他開手機的燈，發哨子給每個人大家都要吹哨子助興還要鼓掌，像周杰倫演唱會一樣，這是不是另外一種霸凌，下面如果心甘情願怎麼會爆料給記者？由此可知公務員認為正經事不做，結果做這種事，這樣像話嗎？

林淑芬說，從來沒有看過辦公室有廚房，顯然就是開伙，很多都是主任主導，喜歡喝香檳，清潔人員來撿酒瓶。所以謝宜容在北分署上行下效；林淑芬批評，許銘春在勞動部的業務不認真，專業也不足，幸好她已經離開，這部門攸關上千萬勞工的權利，希望新部長可以改革還給公務員新的環境，

林淑芬指出，她昨天的聲明還是不認錯，而且把錯推給別人，不承認她的錯，這會是好的地方首長的態度嗎？這種能力足以勝任高雄市長嗎？把高雄市民的智商看得太低了？

針對大學生組成的高雄青年聯盟發布共同聲明「請許銘春即刻退選高雄市長」，對此，林淑芬說，許銘春也不算什麼咖，參選是每個人都有權利，可見民怨沸騰，這是她個人的選擇，希望她要自己知道進退。