土耳其仍未放棄採購美國F-35隱形戰機

在苦等多年，但美國總統拜登遲遲沒有行動後，土耳其正將希望寄託在準總統川普身上，期望能解除因安卡拉使用俄羅斯S-400防空系統所受到的制裁。而安卡拉原本打算，要大買100架F-35戰機。

綜合外電報導，美國總統可以要求國會，放棄有效切斷土耳其最高國防採購機構與美國金融機構、軍事硬體及技術的立法。這將讓安卡拉得以採購F-35戰機，確保土耳其部隊能與北約其他成員同步行動，並增強聯盟東南翼的威懾力。由於事涉敏感，要求匿名的知情人士透露，土耳其趁川普準備明年1月就職之際，正向他的親信傳達，可能會同意在不放棄俄製S-400防空系統的情況下，限制相關使用。

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）致電祝賀川普勝選後不久，就力促美國解除將它踢出F-35專案的「以制裁反擊美國敵人法」（CAATSA）制裁。

川普的過渡團隊尚未立即回應有關土耳其的請求，而安卡拉已試射過俄製S-400防空系統。不過，土耳其和美國官員私下說，若能解決S-400的爭議，或許能使雙方國防工業合作空前加強。安卡拉是F-35戰機專案的原始合作夥伴，它原本打算採購約100架戰機，可躋身為這款隱形戰機的4大海外客戶之一。不過，土耳其被踢出專案後，已尋求償還先前投入專案的14億美元（約456億台幣）。而為土耳其保留的 6 架 F-35A戰機，目前仍存放在美國。由於俄羅斯2022年侵略烏克蘭，促使歐洲國家紛紛加入北約，而今年初安卡拉不再作梗，批准瑞典加入北約後，與美國的緊張關係開始改善。

消息人士說，後來土耳其簽署協議，向美國採購40架F-16戰機，但由於國內削減支出，雙方正在談判，縮減原本打算採購的現有機隊升級套件及彈藥。安卡拉還要求美國同意，獲取並組裝F-16使用的奇異航太（GE Aerospace）F110 發動機，以驅動自製的雙引擎「可汗」（KAAN）戰機，以及「噴射鳥」（Hurjet）教練機使用的 F404 發動機。