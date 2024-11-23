Lange接受德國一間電台訪問時表示，歐盟與中國就電動車關稅的討論接近達成協議的階段，中國將承諾向出口至歐盟的電動車訂下最低價格機制，此舉有助消除歐盟關於中國向電動車提供不公平競爭補貼的關注。
Lange未提供更多詳情。歐盟委員會未回應傳媒查詢。
歐盟較早時指出，中國政府向電動車企業提供不公平競爭補貼，因此落實向中國進口電動車徵收最多45.3％關稅，有關措施在10月30日開始生效。雙方其後仍就解決有關問題進行討論。
歐洲議會貿易委員會主席Bernd Lange披露，歐盟短期內將就電動車關稅問題與中國達成解決方案。
Lange接受德國一間電台訪問時表示，歐盟與中國就電動車關稅的討論接近達成協議的階段，中國將承諾向出口至歐盟的電動車訂下最低價格機制，此舉有助消除歐盟關於中國向電動車提供不公平競爭補貼的關注。
Lange未提供更多詳情。歐盟委員會未回應傳媒查詢。
歐盟較早時指出，中國政府向電動車企業提供不公平競爭補貼，因此落實向中國進口電動車徵收最多45.3％關稅，有關措施在10月30日開始生效。雙方其後仍就解決有關問題進行討論。
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