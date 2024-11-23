藍白22日於院會聯手，表決「郭智輝調查委員會」及「國發基金調查委員會」。朝野交鋒導致「學生輔導法」草案無法三讀。綠委黃捷更鎖定藍委柯志恩狂罵。對此國民黨立委羅智強跳出力挺柯，直言若不是柯志恩，學輔法只會躺在委員會乏人問津。5次審查加協商，黃捷都沒到。羅智強痛批黃「正是學輔法延宕沒通過的最大罪魁禍首。」

羅智強表示，學輔法延宕沒通過 罪魁禍首就是黃捷。民進黨執政任內，青少年自殺率大幅上升，漲幅2至3倍。學生輔導法，卻超過10年未修。民進黨完全執政，卻完全怠惰，因此新國會上任之初，許多立委，包括他自己，皆針對學輔法提出相關修法草案。

羅智強說，上個會期擔任教文委員會召委的柯志恩更是接連召開公聽會、排審法案來推進修法進度，甚至為了等行政院的版本，配合修改議程。結果6月26號開始排審法案，等了又等，行政院版本才在7月12號送進立院，併案審查。

羅智強強調，如果不是柯志恩跟一眾在野黨立委持續關心，如果不是柯志恩排審法案，如果不是柯志恩要求行政院提版本，今天學生輔導法，不只沒辦法進到院會審議，更可能躺在委員會乏人問津，跟過去民進黨完全執政8年的情況一樣。

羅智強痛斥，昨天好不容易能在院會審議學輔法，但卻由於民進黨鬧場，綠委敲桌子損毀公物，造成議事延宕，因此決議下周再行審議。結果，像黃捷這種昧著良心的綠委，竟然恬不知恥，造謠抹黑柯志恩阻擋學輔法。

羅智強點出，學生輔導法法案排審3次、召開公聽會和朝野協商各1次，柯志恩5場都在，黃捷5場都不在。平常不關注學生心輔議題，對推進立法毫無助益，身為民意代表，更不好好督促行政機關，任憑行政院擺爛，然後黨有需要，就跳出來指責在野黨立委。「零關心的人黑關心的人，黃捷這款立委，正是學輔法延宕沒通過的最大罪魁禍首！」