近期山區天候不穩，中橫公路台8線145.3k花蓮秀林鄉華祿溪路段，昨早發生上邊坡坍方落石，大量土石阻斷交通，坍方約達到35公尺長，坍方土石量高達3000立方公尺，因持續有大小落石，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段監看到今天清晨邊坡較穩定，加快速度進行清坍，並由工程人員持續監看邊坡，以防突發意外，於上午11時清出車道，不過因災害路段路面顛簸，不利行車，將持續清理路面及加強路側安全防護，將於中午12時依原管制放行措施恢復通行。

太魯閣工務段指出，搶通後，中橫公路台8線關原至天祥114.6k~167.4k及天祥至太魯閣167.7k~184.5k路段，因應康芮風災過後初期復建需要，仍維持「每日3次放行」，時段為上午8~9時、中午12~13時、下午16時~17時30分，17時30分後只出不進，18時30分至翌日8時夜間封閉，請駕駛人注意管制措施。

另外，147k華祿溪附近路基災害，目前路幅狹窄，因此新白楊至洛韶140k~151k路段仍採限重3.5噸以下車輛通行，待完成路基加固後再行評估解除或調整限重措施。

搶修團隊特別提醒，災害路段搶修復建期間，放行時如遇天候狀況不佳，強降雨、濃霧無法監看邊坡等或擴災之虞時，仍不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。因山區氣候仍不穩定，呼籲行駛山區道路，宜充分掌握沿線交通狀況，並考量沿途管制措施。