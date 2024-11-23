勞動部前部長許銘春（左）23日到高雄橋頭區，出席高雄市消防局的2024消防競技交流暨義消聯誼嘉年華活動，圖為她與義消們互動。（林瑞益攝）

近來勞動部勞發署吳姓公務員輕生案引起社會關注，大學生組成的高雄青年聯盟發布共同聲明，請前勞動部長許銘春即刻退出高雄市長民進黨內初選。許銘春今（23）日到橋頭區出席高雄市消防局的2024消防競技交流暨義消聯誼嘉年華活動，她對此問題沒有回應。

對於勞動部引發的輕生案糾紛，許銘春說，她昨晚已經有發表聲明，表明其立場，今天就不再贅述。許希望在這場悲劇之後，包括她在內的相關人士，都要深切反省、接受人民的檢討，但不是相互攻擊與推諉。

許銘春說，希望讓這件事情的討論回歸理性，大家記住此悲劇。她身為前勞動部長，對於往生者與社會大眾表達歉意。

活動方面，許銘春到會場的烤肉區和義消們互動，受到義消們的歡迎。

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