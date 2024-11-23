近年來蘋果醋在減重圈非常風行，實際效果到底如何？對此，家醫科醫師李思賢引述一項最新研究指出，蘋果醋有助於降低腰圍、體脂率、血糖及膽固醇，且劑量越高效果越好。但他建議，若想嘗試喝蘋果醋，最好先從小劑量開始，稀釋後喝，並搭配健康飲食和運動；此外，若空腹喝會令胃不舒服，可改成飯後飲用，從而減少刺激。

醫師李思賢在個人粉專發文表示，根據今（2024）年發表在《BMJ Nutrition, Prevention & Health》期刊上的一項研究，主要是想了解蘋果醋對減重和代謝健康的效果，例如它是否真能幫助肥胖者減輕體重，還有降低血糖、三酸甘油酯和膽固醇。

李思賢接著提到，研究團隊找來了120位年輕人，BMI介於27～34之間，屬於超重或肥胖範圍。並將受試者分成4組，有3組每天早上空腹喝不同劑量的蘋果醋（5毫升、10毫升或15毫升，稀釋在250毫升水中），另一組則喝安慰劑。整個實驗持續了12周，期間要求參與者記錄飲食及運動狀況，以免其它因素干擾結果。

研究結果顯示，李思賢說，喝蘋果醋的3組人在體重和BMI上都有明顯下降，特別是每天喝15毫升的人效果最好，平均瘦了將近7公斤，BMI降低了約3點。此外，蘋果醋還能幫助降低腰圍、體脂率、血糖和膽固醇，且劑量越高效果越好。而對照組幾乎沒有變化，證明蘋果醋確實有幫助。

就此研究來看，蘋果醋可能是一個不錯的輔助減重工具，但李思賢提醒，該研究規模不大，且只有12周，所以長期喝是否安全還不確定。

若真的想嘗試喝蘋果醋來減重，李思賢建議，應從小劑量開始，比如每天5毫升，稀釋後喝，且最好搭配健康飲食和運動。此外，若空腹喝會令胃不適，可以改成飯後喝，能減少對胃的刺激。雖然飯後喝可能會稍微減弱抑制食慾的效果，但還是能幫助促進代謝。他強調，一定要稀釋，比如5毫升加250毫升水，這樣喝起來對身體比較溫和，也更安全。