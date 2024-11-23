到底該賣房還是繼續咬牙苦撐？不少人省吃儉用，就為了存錢買房。然而一旦家庭遭遇變故，就可能陷入償還房貸的惡性循環之中。一位女網友發文求助，表示父親因癌症離世，留下尚未繳清房貸的房屋與龐大醫療費用，加上母親無法外出工作，每月高達10萬元的支出，遠遠超過她的4.5萬元薪水，「想想就很累」。

原PO在Dcard上以「薪水4.5萬但支出10萬怎麼辦」為標題發文，透露父親癌症過世，房子買了才5年，還有貸款要繳，加上父親2年前罹癌積欠下來的醫療費，她已經借了信貸來還。除此之外，她母親因為行動不便，無法工作，她還得給生活孝親費。

原PO每月實領薪資僅為 4.5 萬元，可是每月開支包括4萬房貸、2萬信貸、孝親費1.5萬，以及自己生活費1.5萬元等等，加起來已經近10萬。即使想靠兼差來補足5.5萬元的缺口也不太容易，但是也捨不得賣掉爸爸辛苦攢錢買給家人的房子，更何況限貸令和打房政策的影響，使得現今房價下跌。她無助大嘆，「想想就很累，不知道該怎麼辦才好」。

看到原PO的狀況，許多網友紛紛建議她把房子先賣了，「我覺得還是要面對現實吧，房子勢必還是只能賣掉，總比到時候被法拍好多了，畢竟5.5萬的缺口太大了」、「財務缺口比你正職薪水都多，認清現實吧。這房子本來也不是你爸可以負擔的等級，處理掉」、「知道你很孝順，但很遺憾，考量現在的經濟能力，勸你不要保下這間房」、「爸爸買房是為了給你們一個安穩的家，而不是要把自己小孩推入絕望深淵，真的不行就賣了」、「房子勢必要賣掉，不要做自己負擔不了的事，也不要為了一個房子出賣自己的人格」、「房子如果地點價位不錯，先賣了吧，不捨也沒辦法，再拖下去，等妳真的完全喘不過氣來的時候，這個時候妳更會賤賣房子，去衡量什麼是當下最能幫到自己的」。