用路人常疑惑，開車遇到交通號誌從綠燈轉為黃燈時，到底該加速通過還是要煞車停下來？對此警方表示，駕駛人駕駛車輛行經交岔路口時，如遇前方號誌轉換為黃燈，當車輛已超越停止線進入路口範圍，應盡速通過，若來不及通過要煞停，應注意後方車輛；切忌急催油門又突然煞車，或是以為前車一定會過而加速緊隨。

一名網友在批踢踢發文表示，之前開車在路上遇到黃燈準備停下來，結果後面一台車反而加速繞過他往前衝，壓過停止線時已經轉為紅燈。另外也常看到，前面一輛車遇到黃燈準備停車，後方車輛卻加速導致車禍的狀況，「還沒過停止線時，黃燈到底該停下來還是加速衝過去啊？」

話題引發網友討論，「一般是要過，急煞更危險」、「不會急煞的話就停」、「要過就過，要停就停，不要想過最後又急停，後面跟著衝的就完蛋了。」

根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第206條規定，圓形黃燈用以警告車輛駕駛人及行人，表示紅色燈號即將顯示，屆時將失去通行路權。桃園市警察局平鎮派出所副所長林明信表示，當駕駛人駕駛車輛行經交岔路口時，如遇前方號誌轉換，車輛已超越停止線進入路口範圍，應盡速通過；若來不及通過要煞停，也應注意後方來車，以免造成追撞事故。

台中市警察局第二分局也提醒，駕駛人常因「搶黃燈」，造成後方車輛反應不及追撞，並列出兩大NG行為，第一是「急催油門又突然煞車」，千萬別不顧一切奮力向前衝，結果最後一刻燈號轉為紅燈又突然煞車；另外是「以為前車一定要過路口」，很多駕駛人會以為前車一定會通過路口，因此加速緊隨前車，結果煞車不及追撞。