第3屆世界12強棒球賽複、決賽於東京巨蛋舉行，中華隊22日憑「幸運第7局」拿下5分，以8比2擊敗美國隊。而今（23）日複賽最終戰將遇上地主日本隊，為了幫中華隊助威加油，除了台灣球迷，不少啦啦隊員都推掉工作，自費前往現場應援，連林襄也在昨（22）晚結束工作後，凌晨搭機趕往東京。

林襄昨（22）晚才出席台北的繽紛耶誕玩活動，結束後她便馬不停蹄趕往機場，啟程飛往東京。不過似乎因為機票不是銷售一空就是價格高昂，因此選擇先搭乘23日凌晨2點班機到名古屋，之後6點半抵達，8點半再轉機飛往東京成田機場。從她在限動分享的照片中，可見她綁著包頭，身穿中華隊CT的藍色棒球外套開心表示，她即將飛到日本為中華隊應援。

林襄身穿中華隊CT的藍色棒球外套前往東京。（圖／翻攝自林襄IG）

不過，工作一結束就趕赴機場的她，似乎有些疲累；在名古屋轉機時，於等待區低頭打瞌睡的模樣，也被網友捕捉到，讓人看了有些心疼，直呼「襄襄辛苦了」。最後，她順利於當地時間9點半抵達，也再度發出背影照向大家報平安。

林襄在轉機時於等待區疑似打瞌睡的模樣被網友捕捉到。（圖／翻攝自林襄IG）

最後，林襄順利於當地時間9點半抵達。（圖／翻攝自林襄IG）

其實這次東京巨蛋現場沒有提供啦啦隊舞台，讓不少日本球迷因為無法看到台式應援感到可惜。但啦啦隊女神們秀秀子、Jessy、小映、璦昀、嘎琳、峮峮與妮可都自掏腰包現身觀眾席應援。東京巨蛋導播在球賽進行過程中，也多次將鏡頭鎖定在台灣啦啦隊身上，而女神們見狀也紛紛起身大跳應援舞蹈。