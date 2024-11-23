勞動部勞發署北分署公務員，疑遭前分署長謝宜容霸凌而輕生，引起譁然，賴清德總統、行政院長卓榮泰對此接連致歉，不過，時代力量黨主席王婉諭表示，公務員的不幸離開，其實還有好幾個疑點沒有釐清，這些被掩蓋的真相，不是部長、院長、總統接連道歉，就可一筆勾消。

王婉諭表示，整個過程中有很多機會可以救下這個年輕的生命，但勞動部守舊、封閉的共犯結構，讓機會一而再、再而三的錯過。王婉諭也羅列全案5個未解疑點。

王婉諭指出，「吃案威脅」2024年2月20日，謝宜容遭次長王安邦約談後，隔天就火速發函警告北分署的同仁不可洩漏公務機密，勞動部直到現在都沒有人願意承認，反倒是一堆捕風捉影的放話新聞滿天飛，「請教時任勞動部長許銘春、督導勞發署的次長許傳盛，你們真的完全不知道這件事嗎？你們完全沒有指示嗎？」

王婉諭續指，「最後稻草」2024年11月1日下午，是誰大罵退件「智能就業服務系統需求書」草案，要求吳姓公務員在休假日後的週一交件；第三，「冷酷無助」，2024年11月3日，吳姓公務員週日前往加班，晚間家屬聯絡不上吳，據傳其家屬曾前往北分署找人，她質疑，「當時為什麼沒有人協助他？北分署完全不知道這件事嗎？等到隔天上班才由同仁發現吳員輕生？」

王婉諭提到，「藐視死者」，2024年11月4日上午，在現場指揮、拒絕急救人員披上白布、搭乘貨梯的主管是誰？引發後續不尊重死者爭議的，究竟是分署長謝宜容，還是副分署長李燕玲。

王婉諭表示，「拖延調查」，2024年11月8日，在輿論尚未炸鍋、事情真相尚待釐清的時刻，為什麼要等4天，勞動部才宣布啟動調查？從「目的良善」的調查報告公布至今，即便各界譁然、部長下台，還是有許多事實還沒釐清，甚至越來越模糊，目前檢調已宣布要介入調查，但司法調查的盲點，就是他終究無法改變組織文化、無法改變整個顢頇的勞動部。

王婉諭也向卓榮泰喊話，現行的勞動部調查機制已徹底失能，請啟動院級調查小組，把曾經遭受霸凌的離退職夥伴找回來好好訪談；同時要徹底清查勞動部系統性的職場霸凌，調換、懲處所有在整個霸凌文化與環境中，不斷包庇、放縱，甚至是參與其中的高階主管。