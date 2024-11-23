一名女網友表示，曾經在前男友手機內存她的載具發票帳號，分手後已許久沒看到對方的消費紀錄，本來以為對方已刪除，沒想到近日卻突然出現一筆奇怪的發票，一查才發現前男友購買保險套還故意刷她的載具，讓她超無言，其他人則指出這張發票若被原PO現任發現恐導致兩人爭吵，希望這張發票能夠中1000萬元，氣死原PO前男友。

一名女網友昨（22）日在Dcard表示，跟前男友還在一起時，曾將自己的載具帳號存到對方手機內，分手一段時間後都沒有看見對方的消費紀錄，理所當然地認為對方刪除很正常，沒想到近日突然出現一筆完全沒印象的消費紀錄，查看明細才發現是前男友購買保險套後故意刷她的載具帳號，讓原PO無言說「好啦！知道你有新對象了啦！感謝您幫我存發票喔，有中五百會記得通知您的，非常感謝」。

其他人看完後無言說「這一看就是故意刷給妳看的」、「蠻無聊的，這應該就是刷給妳看炫耀的」、「如果一直刷錯就算了，只有這張蠻過分的」、「很沒品，恭喜脫離無聊前男友」、「最好10個月後繼續刷尿布、奶粉的發票給妳，那我會笑死」，還有人指出「很故意，如果被妳現任發現那真的有理說不清」，原PO則回應購物地點與她實際位置實在離太遠，應該不會被誤會。

也有不少人開始集氣，喊「這張發票最好中大獎，讓他氣鼠（氣死）」、「祝妳中獎！他最好也中獎」、「最好中個1000萬，讓新聞公布在哪裡買了什麼東西，一看就氣」、「拜託更新後續，我想知道有沒有中獎哈哈哈」。