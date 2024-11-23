勞動部長何佩珊因公務員輕生案請辭，行政院昨（22日）深夜證實，將由不分區立委洪申翰接任部長，立委遺缺按排序將由民進黨政策會執行長王義川遞補，引發各界議論。洪申翰今日表示，這是挑戰非常大也不能失敗的任務，不用對他說恭喜，需要的是一起解決問題、克服難關。

洪申翰今在臉書發文，謝謝行政院的邀請，他心裡也明白，這份邀請的背後，是沈重的期待。因為於內、於外，這個當下，都是勞動部非常艱困的時刻。除了必須重拾社會對勞動部作為全國勞動主管機關的信任，更需要重新凝聚部內同仁這段時間低落的士氣。而這也是一體兩面的事。

洪申翰說自己很清楚，這會是一個挑戰非常非常大，也不能失敗的任務。但既然接下了，他就會全力以赴，只有兩天的時間，從立委的工作轉換身分，然後接下來，就要用新的身分，來承擔必須作出改變的責任。

洪申翰也說，「請不用對我說恭喜。我們需要的是一起解決問題，一起克服難關，一點一點往前走。」