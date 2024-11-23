外交部今（23）日舉行「台灣一起拚–2024國際組織日」開幕典禮。外交部政務次長田中光致詞時強調，台灣已經準備好在包含公共衛生、氣候變遷、永續發展等領域做出貢獻，台灣不只是科技業的領導地位，更是世界的一股良善力量，有意願和國際社會更緊密合作，為更好的未來奮鬥。

田中光、聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Amb. Andrea Bowman）致詞之外，國安會副秘書長徐斯儉及多國駐台代表皆出席與會。

田中光致詞表示，本次活動攤位涵蓋領域廣，包含公共衛生、經濟貿易、農漁業、永續與保護、數位發展、民主治理等，不止使活動變得更為豐富，更體現了台灣有活力的精神。

田中光指出，本次活動英文名稱為「Chip in Taiwan」彰顯台灣在全球半導體工業的中心地位，同時也代表台灣有意願和國際社會更緊密合作，為更好的未來奮鬥。藉著台灣的經濟力量，台灣已準備好做出更多貢獻，展現台灣不只是科技的領導人，更是一股良善力量。台灣致力發揮專長，解決包含公共衛生、氣候變遷、永續發展等全球性議題。

田中光話鋒一轉批評，可惜中國毫無根據且毫無正當性的阻撓台灣參與國際關係，中國更以扭曲聯大第2758號決議的方式，誤導聯合國接受其「一中原則」。被排除在國際社會外的台灣無法分享其專業能力，阻礙了加強世界各地人民安全與福利的努力。

田中光也感謝理念相近國家為台發聲、友邦聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯，此外在立法層次，包含澳洲、荷蘭、加拿大、歐洲議會及對中政策跨國議會聯盟（IPAC）近期通過反對中國扭曲該決議的決議案。

最後，田中光再次強調，「Taiwan can help」，更已經準備好引領在包含公共衛生、氣候變遷及永續發展等領域。

聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓致詞提到，台灣是一個合法且做了很多的國際社會貢獻者，在疫情時期，台灣的人道領導無可比擬。台灣在健康、農業、教育、科技等的貢獻歷經時間考驗。

柏安卓指出，台灣參與69個政府組織，並且有44個組織的正式會員身分，目前也至少有60個國家的貿易或代表處設立在台灣。此時此刻，台灣的邦交國也必須認識到保護台灣本質與完整的必要性。

柏安卓表示，我們都注意到台灣晶片業面臨的新興威脅，特別是注意到有些人對台積電的好戰企圖。她強調，這個產業給予台灣這個民主國家動力，呼籲大家持續為台灣倡議並與台灣合作。