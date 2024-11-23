新北市社會局今（23）日表揚305位托育專業人員以及91家評鑑優、甲等托嬰機構及親子館等，副市長朱惕之出席頒獎表示，每個孩子都是父母的寶貝，但因在雙薪家庭時代，父母無法全職照顧，此時感謝所有保母、托育人員和機構，協助父母照顧。新北市家外托育率有43％，高居全國第一，新北愛小孩，他代表侯友宜市長來感謝每一位協力者。

社會局指出，本次獲獎名單，包含居家托育技能競賽優勝15名、居家托育人員149名、居家托育服務中心專職人員及育兒指導人員25名、托嬰機構專職人員116名，共計305位個人獲獎。另有91家評鑑優、甲等托嬰機構及親子館等。

榮獲潛力新秀獎的曾婉萍，是屏東美和科技大學護理系畢業，曾任職於產後病房、嬰兒室、產後護理之家等，因其護理專業背景，在永和居家托育中心擔任到宅服務人員。她照顧一位早產兒，在出院後仍須佩戴呼吸器、鼻胃管、血氧機等，且患有重度聽損，須配戴電子耳。曾婉萍從7個月大接手，一直帶到目前2歲大。

她每週會帶幼兒到醫院、診所進行多元復健，也經常與家長一起帶幼兒去戶外和親子館探索，讓他接受不同的刺激。家長非常感謝有她的幫忙及細心照顧，讓幼兒目前已經可以卸下所有管線，準備進入幼幼班托育。

榮獲暖心護幼獎的周欣儀，會依孩子不同的發展階段，培養生活自理能力，讓孩子「做中學」。她曾帶一位患有神經系統遺傳罕見疾病（TBCD）的幼兒「番薯」，父母形容孩子「就像身體裡住著一個老人」，因為腦神經有在退化，造成發展遲緩，她幫忙按摩刺激復健，也建議家長配合早療巡輔資源。由於孩子會有高張力，必須以湯匙按摩牙齦，刺激咀嚼及咬食。目前孩子快滿2歲，已可以發出咿咿呀呀的聲音來。

社會局長李美珍表示，為提升托育服務品質，機構評鑑指標會包含行政管理、托育照顧、各式活動、衛生保健等面向，透過評鑑及輔導機制，確保設施設備、照護與托育服務得以完善。為提升托嬰中心或居家托育人員收托身心障礙及發展遲緩兒童的能力與意願，今年度特別開辦收托身心障礙暨發展遲緩兒童補助方案，給予托育人員獎勵，以減輕家長負擔，詳情可上新北育兒資訊網查詢。