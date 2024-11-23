高雄市湖內區昨天（22日）凌晨發生一起命案，1名男子因債務糾紛被槍擊不治。轄區湖內警方繼昨日逮捕兩名嫌疑人之外，今（23）日到高雄仁武區一帶逮捕4名嫌疑人，其中包含47歲賴姓主嫌。對於犯案動機等細節，警方還在釐清。
警方調查，這起糾紛目前了解是為了8萬元糾紛所導致。過程中林姓男子帶同周男、林女赴約。蘇男已經在屋內。後來賴姓主嫌到了屋內，基於要「教訓」林男等人，所以朝3人開槍。林男送醫，傷重不治。警方將於下午舉行記者會說明案情。
★未經判決確定，應推定為無罪。
高雄市湖內區昨天（22日）凌晨發生一起命案，1名男子因債務糾紛被槍擊不治。轄區湖內警方繼昨日逮捕兩名嫌疑人之外，今（23）日到高雄仁武區一帶逮捕4名嫌疑人，其中包含47歲賴姓主嫌。對於犯案動機等細節，警方還在釐清。
警方調查，這起糾紛目前了解是為了8萬元糾紛所導致。過程中林姓男子帶同周男、林女赴約。蘇男已經在屋內。後來賴姓主嫌到了屋內，基於要「教訓」林男等人，所以朝3人開槍。林男送醫，傷重不治。警方將於下午舉行記者會說明案情。
★未經判決確定，應推定為無罪。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。