高雄市湖內區昨天（22日）凌晨發生一起命案，1名男子因債務糾紛被槍擊不治。轄區湖內警方繼昨日逮捕兩名嫌疑人之外，今（23）日到高雄仁武區一帶逮捕4名嫌疑人，其中包含47歲賴姓主嫌。對於犯案動機等細節，警方還在釐清。

警方調查，這起糾紛目前了解是為了8萬元糾紛所導致。過程中林姓男子帶同周男、林女赴約。蘇男已經在屋內。後來賴姓主嫌到了屋內，基於要「教訓」林男等人，所以朝3人開槍。林男送醫，傷重不治。警方將於下午舉行記者會說明案情。

★未經判決確定，應推定為無罪。