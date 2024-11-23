吳宗憲領軍KID林柏昇、坤達的《綜藝玩很大》，本周迎接《全明星運動會》的江宏傑、彭小刀、各務孝太、梅賢治、房思瑜、壯壯、 劉芳芸、席惟倫等人，形成5比5的大陣仗對抗賽。看到實力堅強的陣容，吳宗憲直呼，因為都是運動會出來的，因此本次關卡將會讓眾人好好運動。

身為《全明星運動會》4季紅隊領隊的江宏傑加入黃隊，卻被隊長KID追問：「當時你們紅隊的戰績是怎麼樣？」皆輸給藍隊的江宏傑無奈表示，「KID哥，這個我們就不聊了，是紅隊永遠的痛。」而江宏傑果真成為KID的隱憂，不僅繪畫能力欠佳，更讓人擔心他體力大不如前。

江宏傑在節目中賣力演出。（《綜藝玩很大》提供）

《全明星運動會》好手齊聚一堂，不僅要比賽體力，腦力也同樣重要，不但一開場就考驗繪畫能力，還要挑戰國學經典。兩隊隊員來回奔跑，不見體力消退， 卻等不到正確答案，體力超優、腦力卻堪憂。

席惟倫（左起）、房思瑜、梅賢治、林柏昇KID、江宏傑一起錄製《綜藝玩很大》。（《綜藝玩很大》提供）

因應運動好手們，本周《玩很大》也祭出新賽制「運動對對碰」，輸的隊伍要從彰化和美自行跑完總長10.6公里路途，到台中高鐵站搭高鐵回家，逾時不候。《綜藝玩很大》每周六晚間10點在中視、周日晚間8點在三立都會台播出。