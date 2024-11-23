大湖鄉公所舊大樓啟用已超過46年，2022年5月就獲得內政部前瞻基礎建設計畫補助1億元拆除改建，原訂在2022年12月就要開工，但因採購爭議延宕2年，經鄉公所重新招標後，23日由苗栗縣長鍾東錦與鄉長黃惠琴等主持動工典禮，新大樓工程為1億8千萬元，預計2026年10月完工，鍾東錦期望新大樓提供鄉親更好的洽公環境。

大湖鄉長黃惠琴表示，舊有大湖鄉公所辦公廳舍是在1977年興建完成，啟用已有 46 年，2014年由台灣省土木技師公會鑑定有結構安全疑慮，因此建議拆除重建，並爭取拆除重建經費補助，2022年獲得內政部核定納入「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建計畫」補助，獲得中央補助最高額度1億元。

苗栗縣大湖鄉公所大樓23日動工，由苗栗縣長鍾東錦與鄉長黃惠琴等主持動工典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉公所大樓23日動工，由苗栗縣長鍾東錦與鄉長黃惠琴等主持動工典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉公所大樓23日動工，立委邱鎮到場祝賀工程順利。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉公所大樓23日動工，由苗栗縣長鍾東錦與鄉長黃惠琴等主持動工典禮。（謝明俊攝）

鄉公所拿到中央補助後，即發包將舊廳舍全部拆除，並規畫在2022年12月動工，但是卻爆發採購爭議，專案管理廠商與統包廠商有重大關聯，大湖鄉公所因而在2023年4年與原廠商終止契約，並重新發包招標設計及工程等，經過1年的規畫設計與招標評選後，23日正式動工。苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、縣議員陳春暖、民政處處長巫恆昭及大湖鄉長黃惠琴等共同參加開工儀式，焚香祝禱新建工程如期如質完成。

新建鄉公所大樓造價1億8千萬元，規劃地下一層，地上三層，地下室作為停車使用，一、二樓為公所辦公空間，三樓為代表會，另在一樓設有公共托育中心，總建坪約 1022 坪。建築物以「空間效率」、「人本關懷」、「綠建築」、 「防震防災」等四大主軸作為規劃設計構想。新建公所完工後，將以「安全」、「友善」、「舒適」及「現代」的展新風貌繼續服務大湖鄉民。