康芮颱風在全台肆虐，花蓮東海岸海堤被大量漂流木掩埋，估計有1萬3千多噸，為10年來數量最多，縣府及林業及自然保育署花蓮分署花了20天註記、清運有價木等作業，經花蓮縣政府公告今天起開放徒手撿拾漂流木；花蓮分署並於吉安鄉東昌靠海堤處設置臨時堆置場，委外廠商會陸續將漂流木自海灘移至堆置場，方便民眾撿拾。

康芮颱風過境後，花蓮東海岸從北到南的海灘上堆積大量漂流木，民眾路過，都能聞到淡淡木頭香氣，但未開放撿拾，仍有人暗夜載運被查獲，移送法辦。直到今天開放，已有民眾凌晨就到海邊「尋寶」，民眾說，仍可從中撿到小塊的扁柏、檜木、牛樟等貴重木，撿回家擺設當成飾品。

花蓮縣府表示，公告開放撿拾區域為和平溪以南至和仁卡南橋、崇德隧道口至台東縣界海灘、花蓮港、石梯坪漁港、縣管河川等區域，不包含和平工業區專用港，詳細開放地點、規範可至縣府官網查詢。

林業及自然保育署花蓮分署提醒，撿拾條件為單支規格符合末徑小於20公分、長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，且沒有政府註記或烙印標記的漂流木，必須徒手，也不能裁切，若在公告區域外者，仍不能撿拾。若加工轉售，須到花蓮分署轄下4個工作站辦理登記，以取得漂流木合法產權證明。

花蓮分署表示，已在吉安鄉東昌段429地號（名人駕訓班南邊名人社區靠海堤處）設置臨時堆置場，委外廠商會陸續將漂流木自海灘移至堆置場，方便民眾撿拾，撿拾期間至交通部中央氣象署發布下次陸上颱風警報或豪雨特報時為止。