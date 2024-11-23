台中市大里區東榮路22日下午3時40分傳出機車對撞車禍。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市大里區22日下午3時40分發生機車嚴重車禍。一名61歲黃姓男子騎車行經東榮路，突然違規跨越雙黃線左切，一名26歲林姓女子載著6個月兒子反應不及，雙方直接對撞，6個月男嬰當場重摔在地，送醫後仍於今（23）日凌晨不治，詳細事故原因有待警方進一步釐清。事發後，男嬰家屬控訴，黃男沒有任何道歉，還推卸責任，林女則難過表示「我的小孩沒了！真的沒了！」

據了解，昨日下午3時40分許，61歲黃男騎機車沿東榮路往中興路方向行駛，行經西榮路時突然違規左轉，載著6月大男嬰的26歲林女反應不及，2輛機車正面撞上，由於男嬰沒戴安全帽被背在胸前，當場重摔撞到頭部、失去呼吸心跳；經送往大里仁愛醫院搶救後，一度恢復生命跡象，後轉送中國醫藥大學附設醫院治療，但仍於今日凌晨1時28分宣告不治身亡，警方已報請檢方相驗以釐清死因。至於林女則是手部粉碎性骨折，住院開刀治療。

林姓女子得知兒子搶救無效後，在臉書悲痛表示「我的小孩沒了！真的沒了！我的手粉碎性骨折」，男嬰親友也透露，違規的黃男一句道歉也沒有，還推卸責任，讓家屬直呼真的太可惡。

警方調查，雙方駕駛人酒測值均為0，黃男未依規定駛入來向車道，而林女騎機車附載人員未依規定設在後座，且未戴安全帽， 2人將依過失致死罪嫌移送送辦，詳細肇事原因仍有待調查釐清。