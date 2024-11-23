宜蘭縣五結鄉今天（23日）凌晨2時51分，發生曳引車與小客車車禍，造成小客車上5人3死2傷，2車疑似在行經路口時均未減速，曳引車側撞小客車，2車駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因待警方釐清。

駕駛曳引車的黃姓男子（30歲）當時行經五結中路三段由西往東直行，小客車駕駛唐姓男子（50歲）是行駛三興路由南往北直行，該路口五結中路是閃黃燈的幹道，三興路是閃紅燈的支道。

2車疑因經過路口時未減速，曳引車側撞小客車後，小客車體嚴重變形，唐男等人受困車內，警消出動破壞器材，但唐男與乘客林姓男子（39歲）、黃姓女子（24歲）被救出送醫後宣告不治。

邱姓男子（33歲）與銀姓女子（34歲）受傷送醫，據了解，小客車是租賃車，唐姓男子擔任代駕，車上4人均為朋友關係。

羅東警分局表示，駕駛人行經路口應減速並注意前方狀況，如遇有設置閃光號誌及停、讓標誌之路口，應先暫停讓幹線道車先行，幹線道車也應減速慢行注意路況。