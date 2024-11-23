川普發聲明指出，班森一直是「美國優先」堅定推動者，將協助開創美國的新黃金時代，鞏固美國作為領導全球的經濟體、創新和創業中心、資金目的地，以及美元作為全球儲備貨幣的地位。

華盛頓郵報指出，班森出線可能會讓華爾街立刻鬆一口氣，他可以將川普的民粹主義貿易直覺，轉化為對華爾街及金融市場能接受的方式。

另外，川普提名沃特（Russell Vought）擔任白宮管理和預算辦公室主任。沃特在華盛頓特區從事公共政策工作多年，在川普擔任總統的第一個任期內，也曾擔任過白宮管理和預算辦公室主任一職。

此外，川普提名來自俄勒岡州的國會議員Lori Chavez-DeRemer擔任勞工部長。川普讚揚她過往一直與商界及勞工界合作，為美國建立勞動力，支持辛勤工作的國民，期待與她合作為美國工人創造機會。

川普又公布，由華裔前外交官黃之瀚（Alex Wong）出任白宮副國家安全顧問。川普指黃之瀚在自己上一個總統任期，曾出任對北韓事務的副特別代表，有份協調他與北韓最高領袖金正恩的峰會，並領導國務院推動自由開放的印太戰略。

資料顯示，目前擔任美商酷澎全球公共事務負責人的黃之瀚是廣東移民之子、哈佛大學法學博士，妻子是台裔二代。其後加入美國國務院，曾出任負責東亞及太平洋事務的副助理國務卿。

黃之瀚曾以國務院官員身分訪台，期間強調美台關係並非一種交易；美國政策目標是確保台灣人民可以繼續他們選擇的道路，不受脅迫。