美國準總統川普周五宣布，選定國務院亞太前副助卿黃之瀚（Alex Wong）擔任副國安顧問。

路透報導，川普在聲明中說，黃之瀚曾在他的第一任期內，擔任北韓事務特別副代表，「協助促成我與北韓領導人金正恩的峰會」。此外，川普還選定他的前幕僚高卡（Sebastian Gorka）擔任白宮反恐高級主任，他說高卡擁有超過30年的國家安全經驗。

而黃之瀚對台灣態度友善，2018年台灣在爭取參與世衛大會時，黃之瀚曾於5月15日出席美國參院聽證會，堅定支持臺灣參與包括世界衛生組織在內的國際組織。

此外，他也於當年3月訪問台灣，期間除了出席臺北市美國商會（AmCham Taipei）舉辦的「2018謝年飯」外，也拜會政府相關部門，以了解台灣政經發展與外交、還有國防及兩岸政策，並就台美關係未來的發展，以及雙方在印太區域的各項合作交換意見。

他在訪台發表演說時盛讚，台灣是印太地區的民主典範，並強調美台關係是深植於雙方共同的長久價值，美國一直是台灣最緊密的朋友與夥伴。