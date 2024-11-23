美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）表示，中國一直以來從未真正考慮過要深化和美國的關係，而是想取代美國在世界的地位。這位資深外交官也認為，華盛頓和北京不會注定走向戰爭，但將注定是戰略競爭關係。

《美國之音》報導，坎貝爾22日在華盛頓智庫智庫戰略與國際研究中心（CSIS），一場討論拜登政府印太政策的會議上表示，「有些人會說，我們（美中）注定要開戰，我不這麼認為，但我確實認為，我們注定要有戰略競爭。」

他說，「同時我們也要清醒地認識到，十多年來，中國一直認為美國正急劇衰落，他們決心採取措施，要取代美國力量的許多要素。」

坎貝爾表示，回顧美中關係的歷史發展，美國在中國發展為超級大國的過程中提供了許多的協助，但中國一直以來，並沒有真正考慮要深化和美國的關係。

坎貝爾說，「首先，我們提供了和平與穩定，主要是在印太地區，長達數十年之久。你不應低估這一點，70年代末、80年代和90年代的和平與穩定，是中國得以實現驚人成長的創新和製造業創新的關鍵特徵。」

除了長期的區域穩定，坎貝爾接著提到，美國是中國最大的境外資本提供者，為中國製造和創新提供資源。另外，美國對中國開放市場，並尋求世界貿易組織的制度化，這使得中國在全球經濟中發揮了更大的作用，而「這往往對我們不利」。

坎貝爾說，「在這段期間裡，在內部，中國並沒有思考如何深化與美國的合作，而是更多地思考如何積累實力，如何發揮更大的主宰作用，讓美國越來越邊緣或被甩到一邊。」

他認為，意識到這樣的情況讓美國政府日益感到沮喪，「要與中國在我們認為具有共同目標的領域，取得真正進展是多麼的困難，因此我自己也覺得越來越困擾，連基本的互動都如此困難。」

即將在明年1月卸任的拜登政府，自上台以來試圖重新建立華盛頓和北京的溝通管道。上週，美中兩國元首在秘魯利馬的APEC論壇間隙舉行會晤。這是總統拜登任內，兩人的第3次面對面直接接觸。

那麼，中國國家主席習近平過早放棄韜光養晦，是否給了美國更多的時機來應對？對此，坎貝爾表示，中國一直以來的目標，就是要取代美國，成為主宰世界的大國，但他認為，中國存在的一個討論是，習近平是否太早暴露了雄心？

坎貝爾說，「坦白說，我認為在中國的一個大辯論是，雖然你知道這些不是公開討論的事情，習近平是否提早走了十年...因為事實上，中國仍需積累更多的力量。而且坦率地說，還有國內措施提供了動力。」