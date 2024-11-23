高雄1名曾姓婦人本（11）月9日上午騎車，經過新興區民族二路與同心路時，突然失控摔車，頭部受重傷緊急送醫，經搶救3天仍宣告不治。事後，家屬提出質疑，認為是該路口台電人孔蓋不平整，才導致曾婦摔車，向市府申請國賠；對此，台電則回應，經查該處孔蓋與路面齊平，車輛行駛平順，相關責任待釐清。

人孔蓋不平整害命？高雄曾姓婦人，本月9日上午騎機車，經過新興區民族二路與同心路時，突然失控自己摔車，導致她頭部重傷緊急送醫，經搶救3日後仍宣告不治。

事後，家屬認為意外發生的地點，有人孔蓋不平整的情況，認為曾婦是因為人孔蓋高低落差，才會導致摔車重傷身亡，向市府申請國賠。

對此，台電高雄區處回應，該案事發當下並未接獲通知，並已於事發後派員至民族路與同心路口巡視，經查，該處孔蓋與路面齊平，且在現場觀察車流量一段時間，車輛行駛平順。由於當事人已向市府申請國賠，後續將配合高市府調查，相關責任待釐清。