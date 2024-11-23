大陸女星趙露思與虞書欣同為「95後當紅小花」，前年兩人先後的推出《星漢燦爛》、《蒼蘭訣》對打後，不時會被拿出來做比較。而近期兩人的新劇《珠簾玉幕》、《永夜星河》再度於同期上檔，二次交鋒，雖然虞書欣的《永夜星河》在Netflix收視上不如《珠簾玉幕》，但在大陸的熱度卻完全輾壓，甚至之後登上雜誌的待遇也被認為贏過對方。

虞書欣在《永夜星河》中飾演從現實世界中誤入《捉妖》小說任務系統中的女主角「凌妙妙」，劇中鬼靈精怪可愛的形象，加上與男主角丁禹兮超甜的化學反應，引爆話題，不僅粉絲暴漲百萬，在豆瓣上的評分更是以7.6分大勝《珠簾玉幕》的6.3分。

虞書欣與男主角丁禹兮超甜的化學反應，引爆話題。（圖／翻攝自微博）

此外，雖然趙露思搶先於11月先登上大陸五大刊之一的《時尚COSMO》雜誌封面，但一直被外界認為時尚資源較差的虞書欣，卻登上同雜誌12月封面人物，且因為是閉年刊，所以含金量更高，加上發行後銷售額突破1160萬人民幣（約5280萬台幣），直接打破了迪麗熱巴保持的1158萬人民幣記錄。

不過有網友指出，虞書欣之所以可以破紀錄，是因為《永夜星河》製作人王一栩買了3000本，丁禹兮也直接購入2436本，其他演員群們包括祝緒丹、楊仕澤、費啟鳴也都買下至少上百本，雖然此舉可見劇組人員間的好感情，但卻被質疑有鼓吹粉絲跟著明星大量賺買的嫌疑。