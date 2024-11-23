暖冬效應，阿里山區楓紅美景要再等約2周，但阿里山公路的山櫻花已綻放了，還有慈雲寺百年銀杏也逐漸變金黃色，「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明預報銀杏11月下旬進入最佳觀賞期，旅宿業者則於12月推出4梯次搭阿里山小火車賞花遊程，有攝影達人帶領賞景。

林業署嘉義分署工作站技士蕭明學說，今年暖冬，楓紅會比以往晚到約2周，阿里山森林遊樂區的楓葉依序從青楓、楓香、紅榨楓陸續轉紅，但目前楓葉還紅不到2成，可能12月中下旬楓紅美景最當時。

暖冬效應，今年楓紅來得較晚，圖為往年慈雲寺楓紅美景。（阿里山賓館提供／廖素慧嘉縣傳真）

搭「楓光旖旎」蒸汽檜木車廂列車賞楓，更有意境。（阿里山賓館提供／廖素慧嘉縣傳真）

黃明源也分享阿里山區花況，他指出，台18線公路的楓葉還沒有動靜，只有青楓、楓香、三角楓、紅榨楓零星變色，阿里山國家森林遊樂區則有慈雲寺的銀杏開始進入金黃階段，銀杏通常在11月下旬變色，已進入最佳觀賞期。

黃源明推薦沼平公園、祝山、植物園、小笠原山、對高岳木棧道，12月以後陸續進入賞楓最佳景點，此外，園區內的櫻花葉、蕨類也會明顯變色，漫步在遊樂區內觀賞各種植物變色有不同的樂趣。

阿里山森林遊樂區的阿里山賓館與旅行業合作，推出「楓光旖旎」楓紅列車遊程，12月共有4梯次，搭乘百年蒸汽火車SL-31檜木車廂，感受古意小火車風情，遊程由「漫步在雲端的阿里山」的生態攝影達人黃源明帶領到賞楓最佳景點，導覽林鐵故事，此外，走訪高山植物園、水山療癒步道體驗身心療癒的舒暢。