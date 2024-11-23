大陸一名36歲女子因不想浪費食物，常年習慣吃冰箱中的剩菜剩飯，結果頻繁出現腹脹、胃痛等不適症狀，原以為只是普通的胃病，豈料就醫一查，竟診斷出罹患胃癌。醫師表示，冰箱低溫雖可延長食物保存時間，但無法殺菌，並提及像是主食類、海鮮類及堅果類食材，切勿長期存放於冰箱中，以免危害健康。

綜合大陸媒體報導，該女子由於工作忙碌，1周才採買1次食物，吃不完就放冰箱，即便有些食物放得比較久，仍捨不得丟棄；有時沒時間煮飯，還會多煮一點，下班回來再微波加熱食用。

然而，女子近期卻頻繁出現腹脹、胃痛等不適症狀，原以為只是普通胃病，在自行服用胃藥後，仍不見改善，無奈只好就醫求助，結果一查竟是胃癌。醫師就推測，與她經常食用剩菜剩飯、冰箱放置過久的食物有關。

醫師指出，冰箱雖低溫，但沒有殺菌的效果，要小心寄居在冰箱中的沙門氏桿菌、桿菌性痢疾、志賀氏桿菌和李斯特菌這4種致病菌，感染後可能會危害人體健康，嚴重甚至會出現敗血症等併發症，不可不慎。

醫師並提醒，有3類食物不宜久放冰箱，包括主食類如糕點、小麥、花生、大米、玉米等；海鮮類如魚、蝦、螺、蟹、蜆等；堅果類像是開心果、花生、核桃、杏仁、瓜子、腰果等。

醫師說明，主食類及堅果類食物容易發霉並產生黃麴毒素，食用後可能中毒甚至致癌；而海鮮類冷藏過久，則恐導致鹽溶性蛋白溶出，可能滋生李斯特菌，引發中毒、腹瀉或腦膜炎等嚴重後果。