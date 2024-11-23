民進黨立委蘇巧慧與祕書長林右昌等人23日出席新北市五股集福宮福德爺建宮動土大典。兩人被視為2026年新北市長選舉的熱門人選，但在活動中均淡化競爭關係，強調此次活動是為地方祈福，象徵共同努力的重要時刻。

新北市五股集福宮舉行福德爺建宮動土大典，吸引地方政要齊聚一堂，包括民進黨立委蘇巧慧與黨祕書長林右昌的出席格外引人注目。兩人近期均被傳出可能角逐2026年新北市長，引發外界對其競爭關係的聯想。

林右昌在受訪時表示，自己是受到廟方邀請參與此地區的重要活動，強調五股地區發展迅速，人口增加，使得此次集福宮擴建成為地方的大事。他稱讚集福宮守護地方超過200年，未來新廟的建成將更好地支持民眾的信仰需求和心靈寄託，並表示對參與動土儀式感到榮幸。對於外界提及其與蘇巧慧的競爭關係，林則輕描淡寫表示自己不知蘇巧慧也出席該活動，但他認為此刻重點是地方發展與祈福，並未正面回應選舉相關議題。

蘇巧慧則表示，今天是地方的大事，大家齊聚一堂為地方努力，是一件好事。她提到，自己當日早上已出席五股賀聖宮的活動，與林右昌的行程並無衝突，強調參與動土典禮是為地方祈福、共同努力的象徵。

此外，林右昌也在受訪中談到正在舉行的世界棒球12強超級循環賽，對中華隊擊敗美國隊創下21年紀錄表示振奮，並呼籲大家透過各種方式為中華隊加油。他幽默表示：「什麼都吃，贏比較重要。」