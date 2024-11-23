腦科名醫、中國醫藥大學附設醫院總院長周德陽今（23日）棄手術刀拿麵包刀當眾切吐司製作三明治，中國附醫舉辦「淨零永續綠生活親子日」周德陽和白衣天使們化身攤商賣起輕食，他表示，藉由活動讓員工增進親子互動，同時提升對環境保護的承諾。

中國附醫「淨零永續綠生活親子日」23日在中正公園大草皮登場，募集逾60攤位，包括無毒蔬果、輕食點心，還穿插衛教攤位，周德陽也獻出自己的烹飪處女秀，在輕食攤老闆指導下拿起抹刀、麵包刀製作三明治，問他：拿麵包刀和手術刀的差別，他笑稱：「輕鬆許多。」

中國附醫「淨零永續綠生活親子日」23日在中正公園大草皮登場，中國附醫總院長周德陽、副院長楊麗慧親自到場與員工同樂。（馮惠宜攝）

中國附醫「淨零永續綠生活親子日」23日在中正公園大草皮登場，中國附醫總院長周德陽、副院長楊麗慧親自到場與員工同樂。（馮惠宜攝）

中國附醫副院長楊麗慧指出，中國附醫4年前開始透過綠色市集啟動環境永續宣導活動，今年更擴大規模，將場地移至台中市中正公園的大草皮，除宣導活動也結合趣味遊戲，寓教於樂，並結台中偏鄉農產品攤位介紹，讓孩子認識永續農業價值，以行動推動環保與綠色消費；她強調，這場活動正是中醫大附醫響應聯合國SDGs（永續發展目標）的具體行動。。

周德陽也親自參與，他強調，醫院是高碳排產業，為實踐董事長蔡長海「以員工為重」的幸福職場理念，這場活動不僅讓親子有機會了解偏鄉農產品的珍貴與永續價值，也希望經由親子間的互動與學習，讓永續發展的理念從家庭開始扎根，讓孩子們成為未來綠色地球的守護者。

現場也放置氣墊樂園，還有科室在現場透過舉重、彈力帶教導民眾相關衛教，參與的員工說，天氣晴朗可以帶著小朋友一起紓壓，現場佳惠員工更有打卡送200元園遊券活動，讓大家有吃有買又有玩，一掃醫療現場分秒必爭緊張的氛圍。