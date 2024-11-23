大陸官方微信公眾號「國家醫保局」23日，醫保基金是「看病錢」「救命錢」，不容任何貪墨侵占。在今年飛行檢查中，發現部分醫療機構對自查自糾敷衍應付，形同「醫保碩鼠」對已提供清單問題不主動自查整改，履行自我管理的主體責任嚴重不到位。總結歷年檢查情況，公布7家醫院部分典型問題。

一、內蒙古自治區人民醫院。經查，該院存在82項問題，違法違規金額3466.7萬元（人民幣，下同），自查自糾退回醫保基金金額為0，嚴重不到位；屢查屢犯。典型問題一是超標準收費。二是過度診療。三是分解收費。

二、江西省九江市第一人民醫院。該院存在42項問題，違法違規金額592.8萬元，但該院僅自查自糾退回醫保基金1.96萬元。典型問題一是過度診療。二是超標準收費。三是重複收費。該院還存在其他違法違規問題。

三、吉林省長春市中醫院。該院存在38項問題，違法違規金額1638.7萬元，但該院僅自查自糾退回醫保基金120.1萬元。典型問題一是超標準收費。二是過度診療。三是重複收費。涉及費用55.5萬元。該院還存在其他違法違規問題。

四、河北省石家莊市人民醫院。該院存在86項問題，違法違規金額2000.9萬元，但該院僅自查自糾退回醫保基金108.2萬元。典型問題一是過度診療。二是超標準收費。三是重複收費。涉及費用1427.2萬元。該院還存在其他違法違規問題。

五、甘肅醫學院附屬醫院（平涼市人民醫院）。該院存在34項問題，違法違規金額979.4萬元，但該院僅自查自糾退回醫保基金87.4萬元。從檢查情況看，該院過度診療問題比較普遍。如β2微球蛋白是診斷腎臟疾病的重要指標，但該院向6萬多名無腎臟疾病風險的患者普遍開展「β2微球蛋白測定」。

六、山東省濟南腎病醫院。該院存在10項問題，違法違規金額112.3萬元，但該院自查自糾退回醫保基金的金額為0。典型問題有：一是過度診療。二是重複收費。

七、黑龍江省黑河市五大連池福康醫院。該院存在25項問題，違法違規金額77.9萬元，但該院自查自糾退回醫保基金的金額為1.9萬元。典型問題一是串換項目。二是超標準收費。三是超範圍執業。該院《醫療執業許可證》執業範圍不包括腫瘤科，但超範圍開展腫瘤靶向藥化療活動。

下一步，大陸國家醫保局將對定點醫療機構自查自糾情況開展抽查複查，對自查自糾嚴重不到位的定點醫療機構，違法違規問題屢查屢犯、拒不整改的的定點醫療機構，將依法依規從嚴從重處理，並予以公開曝光。