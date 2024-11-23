因應新竹客運退場，新竹縣府為減少對縣民交通的衝擊，積極以竹北、竹東雙核心架構籌畫各幹線、支線公車，與鄉鎮幸福巴士等，努力健全公共運輸網絡，同時縣府除協助新營運業者調配路線外，支線公車「快捷9號」也將於明年2月開學前通車，串聯高鐵和新竹縣市多所學校，務必達成「學生上學有公車坐」。

交通旅遊處說明，「快捷9號」預計於明年2月開學前通車，將從竹北勝利八街停車場調度站發車，沿途行經高鐵新竹站及竹北生醫園區，以串聯新竹高鐵周邊，並將停靠多間學校，如六家高中、東海國小、新竹高工、新竹女中、新竹高中與新竹高商等，相信能盡早提升新竹縣學生往來新竹市就學的便利性。

交旅處指出，縣府2021年新竹縣市區客運路網檢討及規畫案分析後提出以竹北、竹東為端點的雙核心路網架構，依循幹線、支線、微循環客運路網架構，新闢1幹線、轉型1快線、新闢2支線、移撥2支線及新闢3微循環，民眾能搭幹線與快線更直接快速的往來竹北與竹東雙核心，未來竹東轉運中心啟用，服務區域將更廣泛串聯各鄉鎮市，其中支線公車「快捷9號」即是規畫案的成果執行。

交旅處說，近期大客車司機嚴重缺員，難以維持原有公路公共運輸服務水準，各地均發生公車減班狀況，原有班次無法維持，遑論新闢路線，但縣府仍持續為學生、民眾交通需求努力，陸續規畫相關支線公車闢駛，例如「快捷10號」，預計行駛湖口、新豐至竹北，期望搭配2026年啟用的竹東轉運中心，完善新竹縣雙核心路網。

楊文科強調，「完備雙核心」和「路網再優化」是新竹縣公共運輸兩大主軸，他重視的就是學生通學一定有車可搭，而且準時不會遲到，交旅處會全力協助新接手營運客運公司突破司機人力和班次短缺，相信即將通車的「快捷9號」，也能協助滿足學生通學需求。他同時將減碳永續無縫接軌的大眾運輸路網布建，視為重大政策專案處理。