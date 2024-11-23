世界12強棒球賽正如火如荼舉行，不過，國民黨台北市議員吳志剛指出，台北市國中小培養許多棒球人才，但升上高中後就被其他縣市強校挖走，建議規範領取市府獎學金選手，若前往其他縣市就讀，需退回補助經費。北市府回應，最終能為國家效力、爭取最高榮耀都是樂見，盡量會以鼓勵方式，若願意留下來將提供更好資源，

吳志剛說，因9年國民義務教育，讓很多優秀選手留在台北，但到高中就被外縣市學校挖走，並舉例棒球重點栽培學校桃園平鎮高中、新北穀保家商等，直言搶不過強校，詢問北市府有何留下這些寶貴的人才的精進作為。

吳志剛說明，今年12強中華隊北市選手有3位，江坤宇畢業於北市東園國小、長安國中，桃園平鎮高中；曾頌恩畢業於社子小學、大理高中國中部，但到高中也是到平鎮；朱育賢則畢業於重慶國中、大理高中、文化大學，嚴格來說只有朱是台北市自己培養出來的選手。北市府補充，張奕小學也是就讀台北市，後來就去其他地方。

吳志剛建議，國小國中有接受教育局獎助學金或培養金學生，若高中沒有就讀北市學校，有無可能請他們退回經費。

北市府回應，選手最終能為國家效力、爭取最高榮耀都是樂見，會盡量採鼓勵方式，若願意留下來將提供更好資源，也會積極爭取中央資源，並請教育局調查、訪談小選手或職棒選手等看法，了解台北市哪些部份要再加強，並參考教練、外縣市強校等作法精進，讓人才留在台北。

北市教育局長湯志民說，將建置三至四級人才培育銜接，從小學、國中、高中到大學，讓選手在北市有系統性培育，目前已有做圖表統計知道學生往哪邊學校走，市府也將提供校方更多協助。

北市體育局長王泓翔表示，北市已在19處學校設置基層選手訓練站，利用體育班、社團與基站的搭配，來建立三級人才培育制度，目前士林區和萬華區已完成國小、國中及高中銜接，未來也將善用大巨蛋設施，引進更多國際賽事，讓棒球風氣在台北市扎根。