美國先發土塞特主投4局沒有失分退場。(趙雙傑攝)

曾在世界12強棒球錦標賽A組預賽交過手，且由委內瑞拉5比3擊退美國的兩隊，23日在超級循環賽最後一天賽程再次交鋒，美國雖從6局上半5比0領先，打完前8局變成5平，仍靠沃德9局上揮出中外野方向陽春全壘打，重新搶到6比5領先。

只要美國贏球且沒贏到10分以上，中華隊就可直接保送進入24日冠軍賽，這是中華隊繼1992年巴塞隆納奧運後，32年來成棒世界級國際賽首次打進冠軍戰。

美國先發投手土塞特徹底封鎖委內瑞拉打線，主投4局只被打2支安打，且有4次三振，沒有失分，而美國在2局上率先突破對方投手防線，靠著兩次保送與兩支安打先拿1分，接著靠野手選擇再拿第2分，也讓雙方打完前5局，美國2比0領先。

6局上，美國攻勢再起，鮑德溫一上場就揮出二壘安打，且靠野手選擇上到三壘，最後靠著辛普森高飛犧牲打回到本壘拿到美國第3分，接下來的麥特蕭也毫不客氣揮出適時安打送回李特，威廉斯又是二壘安打送回麥特蕭，美國形成5比0大幅領先。

來到6局下，委內瑞拉靠著H.羅瑞格茲的安打，總算拿下這場比賽第1分，接著7局下，換成小裴瑞茲敲出左外野方向陽春全壘打，也讓委內瑞拉追成2比5；來到7局下，更加戲劇化的場面出現，委內瑞拉換上代打D.卡斯提約，竟然一棒揮出左外野方向3分炮，雙方變成5平。

不過9局上，沃德抓住委內瑞拉後援投手富藍戈的直球，一棒揮成中外野方向陽春全壘打，也讓美國重新取得6比5領先。