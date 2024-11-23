為深入掌握野生動物物種的族群現況及動態變化，雪霸國家公園管理處自2022年起推動「紅外線相機監測計畫」，在園內共架設52部紅外線自動相機，全天候記錄野生動物蹤跡，並由保育巡查員定期收集，雪管處透過舉辦講座機會對外公開，讓民眾更具體欣賞雪霸生態之美。

雪管處自2022年起推動「紅外線相機監測計畫」，在公園內架設52部紅外線自動相機，如同佈署在山林間的無聲守護者，日以繼夜地記錄著野生動物的蹤跡，並由保育巡查員定期收集影像，然後請嘉義大學副教授劉建男專業團隊進行照片及影像資料分析，雙方合作不僅提升監測專業性，也為未來的保育工作提供了科學依據。

霸國家公園管理處在園內共架設52部紅外線自動相機，清楚拍下台灣黑熊畫面。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

霸國家公園管理處在園內共架設52部紅外線自動相機，清楚拍下台灣公山羌打鬥畫面。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

這項計畫共已累積3年的監測資料，超過60萬張數位照片檔，以2萬筆數位影片檔，研究成果資料不僅是對雪霸國家公園物種生態狀況的記錄，更是未來保護這片珍貴自然資源的重要參考。

三年的相機監測，在觀霧地區共拍到17種中大型哺乳類及24種鳥類，雪見地區拍到15種中大型哺乳類及17種鳥類，武陵地區則拍到8種中大型哺乳類及16種鳥類。其中，包括有台灣黑熊、穿山甲、黃喉貂、台灣野山羊及食蟹獴、台灣水鹿等6種保育類哺乳動物，黑長尾雉、藍腹鷴、臺灣山鷓鴣等三種保育類地棲性鳥類。而台灣黑熊及穿山甲僅在觀霧及雪見地區有發現，其他如黃喉貂、臺灣野山羊、黑長尾雉等保育類，在3個地區都有不少拍攝紀錄。以山羌拍到的照片最多，其次是台灣獼猴及台灣野山羊，地棲性鳥類則以藍腹鷴最常被拍到。觀霧地區以台灣水鹿、台灣野山羊、山羌、白鼻心、台灣獼猴、藍腹鷴等物種的相對豐富度逐年提升。

嘉義大學劉建男副教授表示，近3年紅外線相機監測結果與2004、2007、2017年調查結果比較，發現台灣黑熊、穿山甲、黃喉貂、食蟹獴、水鹿、帝雉等幾個保育類物種，在2017年以前的研究都沒有拍攝記錄，近幾年卻有穩定的發現，成果顯示保育類物種的分布有擴張趨勢。

另外，過去20年來雪霸園區內的山羌、台灣獼猴的相對豐富度增加10倍以上，其他物種例如黃喉貂、臺灣野山羊、白鼻心等的相對豐富度也呈現上升的趨勢。調查結果顯示在雪管處多年來的努力之下，雪霸園區內大多數中大型哺乳動物及地棲性鳥類不僅分布擴張且族群量持續增加中，保育成果可說相當豐碩。

相機監測還能捕捉到難得一見或引人發笑的動物行為，也讓我們對這些動物的生活有了更深刻的理解，如悠閒地躺在雪地裡，享受著冬陽的台灣野山羊、靠著樹幹搔癢的台灣野豬、公山羌打架等畫面。雪管處林文和處長表示將持續與相關專家團體進行園區生態監測工作，進一步豐富資料庫，為保護我們的自然環境提供更有力的依據。期盼透過這樣的努力，不僅是對珍貴野生動物的保護，更是對整個生態系統健康與平衡的承諾。