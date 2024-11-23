響應12月3日「國際身心障礙者日」，新竹市政府今年以「共融同樂、綻FUN新竹」為主題，舉辦一系列活動，23日於頂竹圍公園舉行活動開幕記者會，代理市長邱臣遠宣布，竹市全國首創的共融遊戲場易讀手冊正式發行，歡迎民眾索取並使用。

邱臣遠表示，目前竹市領有身心障礙證明者約有1萬8535人，無障礙設施及平等參與是實現友善幸福城市的重要指標。市府團隊持續落實「身心障礙6大平權」政策，今天推出全國首本共融遊戲場易讀手冊《認識新竹市共融遊戲場》，以插圖和簡單易懂的文字介紹竹市30處設有共融式遊具的公園和廣場。

響應12月3日「國際身心障礙者日」，新竹市政府今年以「共融同樂、綻FUN新竹」為主題，舉辦一系列活動。（陳育賢攝）

響應12月3日「國際身心障礙者日」，新竹市政府今年以「共融同樂、綻FUN新竹」為主題，舉辦一系列活動。（陳育賢攝）

此外，今天也在頂竹圍公園舉辦了共融式遊具體驗活動及CRPD宣導園遊會，超萌特派員「喜鵲皮卡」也現身與民眾互動合影，與大家一起闖關集點、共融同樂，呼應身心障礙者權利公約（CRPD）資訊可及、平等參與的精神。

社會處長黃佳婷表示，「共融同樂CRPD宣導園遊會」活動特別邀請了致力推動遊戲平權的「身障童盟」祕書長周淑菁進行「共融式遊戲場理念大解密」的活動，並帶領現場民眾實地體驗共融遊具，強調「人與人、人與環境的友善共融」設計理念。

園遊會同時邀請了社福團體、社區發展協會及學生社團表演，並由竹市在地的社會福利機構和團體設攤宣導服務及舉辦義賣活動。此外，還安排了「Fun心玩藝」多肉小盆栽親子手作DIY活動，透過一系列「國際身心障礙者日」活動，市府希望引起社會各界對身心障礙者平權的關注，共同推動平等與共融的精神。

社會處表示，市府另將於11月29日至12月5日，在竹市身心障礙就業綜合大樓舉辦「身心障礙平權施政成果暨服務成果展」。11月29日和11月30日市府將邀請「Love Tree樂趣植栽室」和「PUN PUN Handmade」分別帶來「耶誕乾燥花圈」及「手作精油皂與紓壓泡澡球」的共融手作體驗活動，活動名額有限，歡迎市民朋友踴躍報名參加。

有關「新竹市113年國際身心障礙者日」系列活動的詳細內容，民眾可至社會處的臉書粉絲專頁查詢。