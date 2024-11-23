高雄通緝犯慕名到西昌街買春，事畢遭警逮。（本報資料照片）

台北市萬華區西昌街1年多來，從早到晚都有外籍女子在西昌街站壁，這些女子因「新南向政策」免簽來台，大剌剌站在街頭肆無忌憚，艷名遠播吸引許多尋芳客蜂擁而來，1名30歲的楊姓通緝犯月初時「慕名」北上，專程跑到西昌街買春，事畢後在路口遇到警方臨檢，當場被逮並解送歸案。

北市警方日前在桂林路、西昌街口巡邏時，發現1名男子氣喘臉紅，似是做過激烈運動，因神色可疑懷疑他有吸毒，隨即上前盤查，最後被查出他因1起妨害自由案件，目前遭橋頭地檢署通緝。

30歲楊男私下向警方說，他日前北上到文山區找朋友，順便幫忙做一些水電修繕工作，預計明天要回去，最後一晚他聽人說西昌街的泰國妹「有夠正」，所以決定去一探究竟。

楊男含糊表示，探訪結果可說「名不虛傳」，沒想到完事離開時竟會撞上警察，警方偵訊後，已依法將他解送歸案。

西昌街外籍女站壁已成萬華一大亂象，這些外籍女有恃無恐，過去是入夜後站在角落暗巷，現在大白天就站在路邊，遇到警察她們就說自己是觀光客、等朋友，警方也無可奈何，北市議員劉耀仁也曾就此質詢，要求警察局長李西河想辦法，居民則是抱怨連連，有人直言，現在根本不敢經過西昌街了。