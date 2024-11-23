燈塔不僅照亮航線，更是帶給船員安心的保障，但守護燈塔卻必須忍受孤獨。基隆市政府本周推出的「基隆Podcast」廣播節目，特別邀請交通部航港局主任管理員楊雅量，分享作為燈塔管理員16年的非凡經歷，為大眾揭開職業的神祕面紗。楊雅量說，這份工作就是「孤獨的守護者」，尤其在離島必須掌握生活技能，也學會了捕魚及海泳，在物資缺乏時可自給自足。

燈塔管理員必須遠離喧囂，直面孤獨，默默守護海上航行的安全。楊雅量曾駐守基隆燈塔、彭佳嶼燈塔、東吉嶼燈塔、蘇澳燈塔及東引島燈塔等五座燈塔。

交通部航港局主任管理員楊雅量作為燈塔管理員資歷已16年，並分享在離島上的生活軼聞。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

交通部航港局主任管理員楊雅量作為燈塔管理員資歷已16年，也曾在基隆燈塔任職。（本報資料照）

楊雅量表示，作為一名燈塔管理員，需要極大的自律精神與忍耐孤獨的能力。在燈塔的長達15天的駐守期，所有的食材和生活用品都必須事先準備齊全，有時甚至需要即興解決資源匱乏的問題。日常工作包括設備維護、除草、油漆、泥作及木作，甚至連燈塔的建築巡視和保養也都是他一手包辦，他說「燈塔的一切，就是我的一切」。

對於駐守燈塔的生活，楊雅量形容是一種遠離喧囂的寂靜，但也因此更貼近自然，並分享「靠山吃山、靠海吃海」的經驗，有時他必須親手捕魚或採集島上資源，充分體現適應力與生活智慧，隨著多數燈塔轉為文化資產，維護工作更顯重要，巡視建築結構和設施已成為日常任務之一。

楊還分享工作中的趣聞軼事，他說有時在外島駐守久了，習慣島上寧靜的感覺，因此每次回到台灣都需要重新適應環境聲音，甚至與人交談時會變得比較「直接」。

與一般人對於燈塔管理員孤獨工作的刻板印象不同，楊雅量的家人對他的職業給予極大支持。楊也笑說，可能因為自己的個性較安靜，不愛到處跑，家人很理解他長時間駐守在外島的生活，並認為能有機會深入體驗各地的風土民情，也是一種珍貴的收穫。